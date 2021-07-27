أول تعليق من وزير النقل على تكريم كمساري قطار منوف



علق كامل الوزير وزير النقل، عما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن تكريم كمسري قطار منوف، الذي اتهم بالتعدي لفظيا على أحد الركاب وإهانته أمام ابنته بسبب عدم دفعة قيمة التذكرة.



وطالب الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين مؤتمر النقل الذكي، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل، مشيرا إلى أن ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية بتكريم كمساري واقعة قطار منوف، خبر عار تماما من الصحة.



وتابع الوزير: وقد قامت وزارة النقل بنفيه فورا، حيث أنه تم تكريم عدد من السائقين المتميزين ممن حافظوا على أرواح المواطنين ومنعوا وقوع حوادث، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، خاصة وأن الوزارة تتبع مبدأ الشفافية والصدق في طرح المعلومات على الرأي العام.