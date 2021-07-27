ننفرد بنشر صور ضحية عقار الوراق المنهار

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور رامى موسى، صاحب عقار الوراق المنهار صباح اليوم، والذي أسفر عن وفاته.



وكان عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة قد انهار صباح اليوم، وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.