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لهذا السبب.. وزير الكهرباء يعتذر لنائب بالبرلمان

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، إن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 4 سنوات تصل إلي 36 مليار جنيه، مضيفا: "مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، ولدينا مشاكل نعترف بذلك علينا أن نكون أمناء، لكننا نبذل قصاري الجهد وهناك استثمارات ضخمة انفقت في هذا الصدد".

وأشار "شاكر" إلي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلًا: نسعي لتحصل أبعد قرية علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها.

ورد الوزير على شكوي النائب أبو العباس فرحات من سوء تعامل بعض موظفي الكهرباء، تقدم الوزير باعتذار قائلا: " اعتذر عن تصرفات هذا الشخص، وسوف يتم اتخاذ اجراء حاسم، من يخطأ يُفصل، النائب له حق فهو ينقل صوت الشعب".

وتابع وزير الكهرباء قائلا:" لا تتخيلون حجم المصروفات والمجهود الخرافي المبذول من أجل تحسين الخدمات في القطاع، فلا يعقل أي "يبوظ" ذلك بسبب تصرفات فردية، واللي يقولك طلبات الوزير بركتها علي جنب، انا هركنه اللي جنب".

وتطرق وزير الكهرباء إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ستحدث نقله نوعية، مشيرا إلي أن تنفيذها في 4 سنوات تحدي خيالي، لكن عندما يوجه الرئيس بشيء فأنه ينفذ.

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