المواجهة الأخيرة.. موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره المنتخب الأسترالي، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.









حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.









وتذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب إستراليا، على قنوات beIN 4K HDR، beIN Sports HD Xtra 2.