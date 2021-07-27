Advertisements

المواجهة الأخيرة.. موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره المنتخب الأسترالي، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.


حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.


وتذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب إستراليا، على قنوات beIN 4K HDR، beIN Sports HD Xtra 2.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مصر مباراة منتخب مصر الاولمبي مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو أستراليا في أولمبياد طوكيو

أخبار تهمك

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

ننفرد بنشر صور ضحية عقار الوراق المنهار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

إنجاز تاريخي لـ"تنس الطاولة".. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء

منذ ساعة الا ربع

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

لهذا السبب.. وزير الكهرباء يعتذر لنائب بالبرلمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو وتوقيتات المواجهات والقنوات الناقلة

موعد مباراة أستراليا ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

تعرف على موعد مباراة أستراليا وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقناة المفتوحة الناقلة للقاء

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

موعد مباراة أستراليا ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان