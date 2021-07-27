ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان





وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن ميسي طالب لابورتا بمحاولة التعاقد مع الأرجنتيني باريديس لاعب وسط منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.





وقدم باريديس أداء مميز رفقة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي حصد لقبها راقصي التانجو على حساب المنتخب البرازيلي.





وفي سياق أخر، اعلنت مصادر صحفية اسبانية ان ادارة فريق ​برشلونة​ تريد الإعلان عن عقد النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ الجديد في الأسبوع الأول من شهر آب المقبل.





ويعد البرغوت لاعباً حرًا رسميًا بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني في بداية الشهر الحالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا، بالتعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.