Advertisements

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا، بالتعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن ميسي طالب لابورتا بمحاولة التعاقد مع الأرجنتيني باريديس لاعب وسط منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وقدم باريديس أداء مميز رفقة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي حصد لقبها راقصي التانجو على حساب المنتخب البرازيلي.

وفي سياق أخر، اعلنت مصادر صحفية اسبانية ان ادارة فريق ​برشلونة​ تريد الإعلان عن عقد النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ الجديد في الأسبوع الأول من شهر آب المقبل. 

ويعد البرغوت لاعباً حرًا رسميًا بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني في بداية الشهر الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي برشلونة باريس باريدس

أخبار تهمك

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صور ضحية عقار الوراق المنهار

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

إنجاز تاريخي لـ"تنس الطاولة".. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

لهذا السبب.. وزير الكهرباء يعتذر لنائب بالبرلمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تقارير.. ميسي يطالب برشلونة بضم هذا الثنائي

دي ماريا : ميسي الأفضل ورونالدو وحش

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 31 مارس: ميسي يطرد نجم جديد.. رئيس برشلونة يفجر مفاجأة كبري حول ضم مارتينيز ونيمار.. صفقة مفاجأة تقترب من البلوجرانا

نيمار يطالب باريس سان جيرمان بضم ميسي

مبابي يلمح لاستمراره مع باريس سان جيرمان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان