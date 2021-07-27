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إنجاز تاريخي لـ"تنس الطاولة".. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استمرت إخفاقات الرياضيين المصريين لليوم الرابع على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث جاءت النتائج في مختلف الألعاب الرياضية المشاركة بها مصر مخيبة لآمال الجماهير المصرية باستثناء عمر عصر بطل تنس الطاولة والذي نجح في التأهل للدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي.

وجاء ملخص نتائج الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو كالتالي:-

الجودو

ودع محمد عبد العال بطل مصر في الجودو منافسات وزن 81 كجم من دور الـ 32 بعد الهزيمة من بطل إيطاليا.

السباحة

استمر إخفاق المصريين في منافسات السباحة، حيث ودع علي خلف الله منافسات 100 متر حرة عقب إحتلاله المركز الـ 30 في التصفيات، كما خرج مروان القماش من منافسات 800 متر حرة عقب إحتلاله المركز الـ16 في التصفيات.

تنس الطاولة

فشلت دينا مشرف في التأهل لدور الـ16 في منافسات فردي السيدات، عقب هزيمتها من بطلة هولندا بنتيجة 4/3 في دور الـ 32.

بينما صعد عمر عصر إلى دور الـ16 بعد الفوز على بطل السويد بنتيجة 4/3، قبل أن يتخطى بطل تيوان ويتأهل لدور الـ 8 في إنجاز رائع لتنس الطاولة المصرية.

كرة الريشة

خسرت  ضحى هاني من بطلة تركيا بنتيجة 2-0 في الأشواط بدور المجموعات لمنافسات فردي سيدات الريشة الطائرة.

كما ودع الثنائي ضحى هاني وهادية حسني منافسات الزوجي المختلط عقب الهزيمة أمام ثنائي كندا بنتيجة شوطين نظيفين في دور المجموعات.

القوس والسهم

خسر يوسف طلبة أمام بطل كازاخستان 6 - 4 في منافسات القوس والسهم وودع الأولمبياد.

الترايثلون

تم استبعاد بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون بسبب تأخرها بفارق لفة كاملة في الدراجات.

الرماية

احتل ثنائي الزوجي المختلط  سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف المركز الـ18 في منافسات رماية 10 متر مسدس هواء، وودع الأولمبياد.

كما خرج  ثنائي الزوجي المختلط الزهراء شعبان واسامة السعيد من منافسات البندقية عقب احتلالهما المركز الـ28.

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