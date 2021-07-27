Advertisements

غرق شاب وإصابة آخرين إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
لقي شخص مصرعه وأصيب آخران إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، في مركز البدرشين، محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة المُشار إليها بنطاق مركز البدرشين ووجود ضحايا بين متوف ومصابان.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع قسم شرطة البدرشين بقيادة العميد حسام لافي.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير قائد سيارة ملاكي بالطريق الملاصق لمجرى الترعة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب يبلغ من العمر 35 سنة، وإنقاذ اثنين من مرافقيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

ننفرد بنشر صور ضحية عقار الوراق المنهار

منذ أقل من ساعة

إنجاز تاريخي لـ"تنس الطاولة".. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

لهذا السبب.. وزير الكهرباء يعتذر لنائب بالبرلمان

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد مصرعهما في انقلاب سيارة.. التصريح بدفن جثتين في البدرشين

إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل وحدة مرور العجوزة

انتشال سيارة ملاكي بعد سقوطها بترعة المريوطية

إصابة شخصين في حادث مروري بالبدرشين

اختلت عجلة القيادة.. النيابة تأمر بدفن جثة أب ونجلته بعد سقوطهما بترعة المريوطية

انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية.. و"الأهالي" ينقذون قائدها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان