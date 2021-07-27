غرق شاب وإصابة آخرين إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، في مركز البدرشين، محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة المُشار إليها بنطاق مركز البدرشين ووجود ضحايا بين متوف ومصابان.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع قسم شرطة البدرشين بقيادة العميد حسام لافي.



وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير قائد سيارة ملاكي بالطريق الملاصق لمجرى الترعة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.



وأسفر الحادث عن مصرع شاب يبلغ من العمر 35 سنة، وإنقاذ اثنين من مرافقيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.