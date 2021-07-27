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تقرير يكشف الانتهاكات التي قام بها أردوغان بحق الصحفيين في تركيا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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 شن برلماني تركي معارض هجوماً على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياسات التضييق التي ينتهجها ضد حرية الصحافة والإعلام بالبلاد.

 

وانتقد سليمان بلبل، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حظر الحكومة ما يقرب من 400 خبر خلال 4 أشهر.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلبل، نائب رئيس لجنة العدالة بالبرلمان، خلال مشاركته في فعالية، بمناسبة يوم الصحافة التركي.


 
 

ولفت البرلماني المذكور أن بلاده "احتلت المرتبة الـ153 بين 180 دولة في مؤشرات حرية الصحافة"، مشددًا على أن "الرقابة والعنف والتهديدات الموجهة للصحافة آخذه في الازدياد تلك الفترة".


 
 

وبيّن كذلك أن "السلطات التركية حررت 101 محضرا ضد صحفيين خلال الفترة بين عامي 2020-2021، وتمت محاكمة 274 صحفيًا في 128 قضية، علاوة على وجود 38 إعلاميًا في السجون".


 
 

وأثار تشديد التشريعات الإعلامية في تركيا انتقادات دولية، حيث وصفت تلك الإجراءات بأنها "ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية".

 

وقال بيان مشترك لمنظمات حقوقية إعلامية دولية، الجمعة الماضية، إن تصريحات القيادة التركية أعطت الانطباع بأن الإجراءات المعلنة ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية في البلاد.

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