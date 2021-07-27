أحمد فهمي ينعى والدة محمد رجب

نعى الفنان أحمد فهمي صديقه الفنان محمد رجب في وفاة والده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "فهمي" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة والد الزميل العزيز محمد رجب أللهم اللهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأعلن عمرو رجب شقيق الفنان محمد رجب عن وفاة والده قائلا: "توفى أبي"،ولكنه لم يعلن عن موعد الجنازة أو العزاء أو اي تفاصيل أخرى.