Advertisements

"تونس وتنظيم الإخوان".. 10 سنوات من الانهيار (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجع الإنتاج والخدمات، وتنامت البطالة، وتدهورت مستويات معيشة التونسيين.. هذا ملخص ما فعله تنظيم الإخوان في تونس، عبر استنزاف الاقتصاد خلال عقد من الزمن.

تحرك الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير، وإنهاء عهد تنظيم الإخوان، جاء بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ اقتصاد تونس، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وما كانت الأوضاع الاقتصادية لتصل إلى هذا الحد من التدهور لولا انشغال تنظيم الإخوان،  وذراعه التنفيذية حركة النهضة، بمعارك سياسية هامشية بعيدا عن وضع خطط تنموية مستدامة.

وباتت تونس تعيش على المعونات والمنح الخارجية، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري، كما أنها بحاجة لـ6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لهذا السبب.. وزير الكهرباء يعتذر لنائب بالبرلمان

منذ أقل من ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 10 ساعة

ننفرد بنشر صور ضحية عقار الوراق المنهار

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

إنجاز تاريخي لـ"تنس الطاولة".. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان