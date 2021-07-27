"تونس وتنظيم الإخوان".. 10 سنوات من الانهيار (فيديو)

تراجع الإنتاج والخدمات، وتنامت البطالة، وتدهورت مستويات معيشة التونسيين.. هذا ملخص ما فعله تنظيم الإخوان في تونس، عبر استنزاف الاقتصاد خلال عقد من الزمن.





تحرك الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير، وإنهاء عهد تنظيم الإخوان، جاء بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ اقتصاد تونس، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وما كانت الأوضاع الاقتصادية لتصل إلى هذا الحد من التدهور لولا انشغال تنظيم الإخوان، وذراعه التنفيذية حركة النهضة، بمعارك سياسية هامشية بعيدا عن وضع خطط تنموية مستدامة.



