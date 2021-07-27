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تعليق ناري من خالد الجندي بشأن هجوم نجل الحويني على أشرف زكي (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:46 م
شيماء حسن
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على وقوفه بجانب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له من حاتم الحويني نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني على خلفية خلافه مع الفنانة حلا شيحة.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "لك كل الاحترام والتقدير والمحبة والاعتذار، متعزعلش والحمد لله إحنا في ظهرك في قرارك برفع القضية ومقاضاته، لأن هؤلاء ما ربوا على الرجولة ولم نرى منهم القدوة الأخلاقية فهل سيظهر منهم القدوة العلمية".

وأضاف موجهًا رسالة إلى السلفيين "إحنا على استعداد للدخول في مناظرة مع كبيرة السلفيين، وجاهزين للي شايف نفسه من كبار السلفية لأن العيال هتضيع وقتك معاهم، هؤلاء ما تعلموا من رسول الله شيء، ميعروفوش سنة الأخلاق ولا الأدب لمجرد اختلاف في الرأي أو اختلاف في وجهات النظر، ولكن العالم كله بدأ يغسل ايديه من الإخوان والسلفيين".


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