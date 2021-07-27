التعليم تكشف موعد امتحانات الترمين الأول والثاني بالعام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم السبت 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.



وأوضحت أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.



وأوضحت الوزارة، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،: الإعلان عن تفاصيل الحضور والدراسة للعام الدراسى المقبل، 2021،2022 بما يتناسب مع الوضع الصحى وجائحة كورونا، مشيرة إلى أن التفاصيل ستعلن فى سبتمبر المقبل.

