رئيس وزراء الكونغو: الأهرامات أحد أهم آثار العالم.. وأبو الهول مذهل

وصف رئيس وزراء الكونغو منطقة أهرامات الجيزة بأنها أحد أهم المعالم الأثرية الموجودة في العالم، بأهراماتها الضخمة، وتمثال أبو الهول النادر المذهل.





كانت منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، استقبلت اليوم رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ووفد مرافق له، على هامش زيارتهم الحالية إلى مصر.





واستقبل رئيس الوزراء الكونعولي والوفد المرافق له أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.





وقال محي إنه خلال الزيارة أعرب معالي رئيس الوزراء عن أعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، متسائلا عنما إذا استطاع الأثريون العثور على مومياء الملك خوفو داخل الهرم، كما أبدى انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول ودقة نحته.





وقام أشرف محي الدين بشرح تاريخ نحت التمثال، وجهود وزارة السياحة والآثار في ترميمه والحفاظ عليه من المياة الجوفية.



