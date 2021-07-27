النيابة: أقصي عقوبة لخلية جند الله.. ومتهمان: منعرفش حاجة

استكملت الدائرة 3 ارهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، محاكمة المتهمين في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات حلوان والمعروفة باسم "تنظيم جند الله".



وقدمت النيابة العامة صورة خطاب مصلحة السجون والمتضمن أن المتهم الثالث في القضية مفرج عنه بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بتدابير احترازية، وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالبت بتوقيع مواد الاحالة.



وسألت هيئة المحكمة المتهمين الأول والخامس عن الاتهامات فانكرا صلتهم بها، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.



ويواجه المتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.



كما وجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.