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غضب كبير من قبل الأتراك ضد أردوغان ... بسبب سياساته الفاشلة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة من السخرية بعد قيامه بتوزيع عبوات الشاي على منكوبي الفيضانات بمسقط رأسه مدينة ريزه.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية، زار أردوغان، مدينة ريزه، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمالي البلاد، والتي ضربتها فيضانات ضربتها، مؤخرًا، وأسفرت عن وقوع ضحايا.

 

زيارة أردوغان لم تكن للوقوف على تداعيات تلك الفيضانات، وإنما لحضور مؤتمر شعبي لحزبه العدالة والتنمية، الحاكم.


 
 

وفي تصرف معتاد منه، لا يتفق مع فداحة الأزمة، وفي تجاهل منه للمصاب الجلل قام أردوغان بتوزيع عبوات من الشاي على المتضررين من الفيضانات، بدلًا من إيجاد حلول وبدائل لتعويضهم عما ألم بهم من خسائر مادية وبشرية، مما أثار غضب الأهالي.


 
 

وتناقلت المواقع الإخبارية التركية مقطع فيديو لأردوغان أثناء توزيعه الشاي على مواطني ريزه، عقب انتهاء كلمة له في المؤتمر الشعبي للحزب، وسط تجاهل تام لمظاهر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في بلد يعاني من تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة بين مواطنيه.


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