قصي خولي وحديث المتابعين بعد تغيير ملامحه... وماذا عن أولى تجاربه في التأليف؟







أعلن النجم السوري قصي خولي، عن تحضيره لعمل درامي جديد، بعنوان الوسم، وتضمن المنشور الذي أورده في صورة للنسخة النهائية من المسلسل الذي قام على إشرافه وكتابة فكرته، وعلق قائلا : “مسلسل الوسم.. قريباَ ".



ولكن بعد تشويق الممثل السوري المتابعين بعمله الفني الجديد الذي يحضّر له بالتعاون مع شركة صباح إخوان للإنتاج الفني، فاجأ الجمهور بصورة جديدة أثارت الجدل بين المتابعين بسبب تغيير في وجهه.



وأشار العديد من المتابعين إلى أن قصي أجرى عمليات تجميل لتعريض فكه وتداولوا الصورة فيما بينهم، لكن قصي لم يعلّق إن كان هذا التغيير هو ماكياج لخدمة الشخصية الجديدة التي يؤديها في عمله الجديد، أو حقاً خضع لهذه العملية.