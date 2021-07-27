الأولى على الثانوي المهني بالإسكندرية: حلمي دخول كلية الهندسة



وقالت في تصريحات لـ"الفجر" أنها لم تتوقع حصولها على هذه الدرجة رغم ما مرت به من ظروف خاصة عدم ذهابها إلى المدرسة في ظل إنتشار فيروس كرونا، مشيرة إلى أنها علمت بالخبر من خلال أساتذتها الذين قاموا بالتواصل معها وتهنئتها.



وعن تخصصها، أكدت أنها تخصص "تريكو" وهو تخصص صعب للغاية حيث يعتمد على الحاسبات الرياضية المعقدة، ورغم ذلك سعيت لأحصل على درجة كبيرة تمكني من دخول كلية الهندسة، فهذا حلمي الذي أتمناه وأسعى إليه منذ أن كنت في الصف الأول.

وأكدت الأولى على الإسكندرية، أن الفضل يرجع إلى والديها وخاصة مامتها التي كنت توفر لها كل شيئ ووفرتلها مناخ خاص ساعدها على التركيز والمذاكرة رغم عدم حصولها على دروس خصوصية أو ذهابها إلى المدرسة.



وكان أوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالبا وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.





عبرت الطالبة ميسرة مصطفى حامد عبدالله خلف الله، الأولى على المدارس الثانوية الفنية الصناعية بالإسكندرية، عن سعادتها لحصولها على 93.60% في التريكو الألي بنظام الإعداد المهني.