حمدي فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية المقامة حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.





وأدى اللاعب جانب من التدريبات التأهيلية والبدنية بالجري حول الملعب، بعد غيابه في الفترة الأخيرة، بسبب احتفاله بعقد قرانه.





وكان اللاعب عقد قرانه مساء أمس، وغاب عن مباراة الفريق ضد الإنتاج الحربي، الأخيرة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين بالدوري العام.





ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر بالدوري المصري الممتاز.



