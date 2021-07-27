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بدأ العد التنازلي.. موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم العالمية لانطلاق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس من أجل متابعة الفرق واللاعبين الكبار.


وتوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعدما تفوق على مانشستر يونايتد وليفربول.


مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي:

برينتفورد - أرسنال
بيرنلي - برايتون
تشيلسي - كريستال بالاس
إيفرتون - ساوثامبتون
ليستر سيتي - ولفرهامبتون
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد
نيوكاسل - وست هام
نورويتش سيتي - ليفربول
توتنهام - مانشستر سيتي
واتفورد - أستون فيلا

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