Advertisements
بدأ العد التنازلي.. موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:59 م
محمد جمال
Advertisements
يستعد عشاق كرة القدم العالمية لانطلاق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس من أجل متابعة الفرق واللاعبين الكبار.
وتوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعدما تفوق على مانشستر يونايتد وليفربول.
مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي:
برينتفورد - أرسنال
بيرنلي - برايتون
تشيلسي - كريستال بالاس
إيفرتون - ساوثامبتون
ليستر سيتي - ولفرهامبتون
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد
نيوكاسل - وست هام
نورويتش سيتي - ليفربول
توتنهام - مانشستر سيتي
واتفورد - أستون فيلا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements