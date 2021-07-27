مصر بمنصب أفريقي جديد في علوم المحيطات (IOCAFRICA)





ومثلت مصر في ذلك المنصب الدكتورة سوزان محمد الغرباوي الأستاذ المساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حيث تُعد لجنة أفريقيا هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC)، وهي مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في القارة الإفريقية.



وأوضح التقرير موافقة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات على إنشاء مكتب ومركز تدريب للجنة الدولية لعلوم المحيطات بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وذلك بفرع المعهد في الإسكندرية؛ لتدريب الباحثين من الدول الإفريقية والعربية من خلال البرامج التدريبية والعلمية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.





واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هي لجنة تابعة لليونسكو (UNESCOIOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهى مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.



تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول فوز مصر ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس لجنة أفريقيا ودول الجزر المجاورة لعلوم المحيطات (IOCAFRICA)، والتي عقدت خلال يونيو 2021م.