الطريق نحو اللقب.. تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري









يستعرض لكم " الفجر الرياضي"، مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بحثًا عن اللقب.





ويخشى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقد أي نقاط خلال المباريات المقبلة، لملاحقة الزمالك الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن الأحمر.





- مباريات الأهلي المتبقية في الدوري:





الأهلي ضد أسوان، الخميس 29 يوليو

الأهلي ضد وادي دجلة، الإثنين 2 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، الخميس 5 أغسطس

ضد الإسماعيلي، الإثنين 9 أغسطس

ضد إنبي، الخميس 12 أغسطس

ضد طلائع الجيش، الإثنين16 أغسطس

ضد المصري، الجمعة 20 أغسطس

ضد الجونة، الأحد 22 أغسطس

ضد أسوان، الأربعاء 25 أغسطس



