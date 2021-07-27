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شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، "بياتريس خميسا واني" وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان الشقيقة للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأعلن ذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر موقع التدوينات "تويتر".

وكان وزير الخارجية سامح شكري أستقبل، أمس، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين
شكرى يبحث مع خارجية جنوب السودان العلاقات بين البلدين

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مصر سامح شكري الخارجية المصرية الخارجية الجنوب سودانية

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