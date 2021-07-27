زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

خط العرض: 27.64 شمالا

خط الطول: 34.26 شرقا

العمق: 19.1 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.



يذكر تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرون دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات او حوادث نتيجتة.



وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.



والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.



وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.



أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تسجيل هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021م.وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالي: -تاريخ الحدوث، الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، القوة: 3.5 درجة على مقياس ريختر.