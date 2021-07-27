Advertisements

تسيير 66 رحلة جوية دولية وداخلية وشحن جوي غدًا الأربعاء

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت مصر للطيران، عن تسيير 66 رحلة جوية غدًا الأربعاء، بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوظبي، موسكو، إسطنبول، امستردام، وفرانكفورت، ميلانو، البحرين، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن. 

و17 رحلةً داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 6606 ركاب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر روسيا امستردام الطيران

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صور ضحية عقار الوراق المنهار

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير غدا 56 رحلة جوية دوليه وداخلية

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى

"مصر للطيران" تسير غدا السبت 63 رحلة جوية

مصر للطيران تسير غدا 61 رحلة دولية وداخلية

مصر للطيران تسير اليوم 61 رحلة دولية وداخلية

غدا.. "مصر للطيران" تسير 51 رحلة جوية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:09 م

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان