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بهذه الطريقة أصاله نصري تتألق عبر إنستجرام

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة أصالة صوره لها،عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "أصالة" وهي ترتدي فستان باللون الأبيض،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما ابرز جمال ملامحها وعلقت علي الصورة قائلة:"أنا اعيش كما أتمني وكما يجب أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربي أطرافها".

شاركت أصالة أصاله خلال السباق الرمضاني الماضي ثلاثة تترات لثلاث مسلسلات وهم "قصر النيل"، "بنت السلطان"، و"حرب أهلية".

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