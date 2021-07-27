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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن شركات قطاع الأعمال العام

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

كما وجه الرئيس السيسي، بمساهمة شركات قطاع الأعمال العام بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وتنمية الكوادر العاملة.

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مصر قطاع الاعمال السيسي

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