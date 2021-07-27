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ننشر تفاصيل توقيع التعليم العالي بروتوكول مع ملكية انجلترا (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التفاصيل المتعلقة بقيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا.

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك حرص من الدولة المصرية على أن يكون هناك تعاون مؤسسي بين جهة تمثل الدولة المصرية والكلية الملكية في انجلترا وهو الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن هناك اهتمام بأن يكون مستوى التعليم على مستوى عالمي وهذا ما يحدث على أرض الواقع من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي والتدريب المهني، موضحًا أن بروتوكول التعاون بدأ بتخصصي الطب وجراحة العيون بالإضافة إلى أن يكون هناك فرع للكلية الملكية في مصر.

وأكد أن توقيع هذا البروتوكول دليل على كيف يرى العالم جدية مصر في أن يكون مستوى الخريج والطبيب والقطاع الصحي على نفس المستوى العالمي، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ بروتوكول التعاون بمجرد توقيعه في تخصصي جراحة الأسنان والعيون على أن يتم إدخال باقي التخصصات تباعًا في كل القطاعات.

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الكلمات المفتاحية

ملكية انجلترا مصر التعليم العالي إتصال هاتفي

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