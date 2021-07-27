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عاجل من الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة التونسية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي، التزامها بالاحترام الصارم للدستور التونسي والحفاظ على السلام، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما أكد الاتحاد الإفريقي، ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي، وضرورة الاستجابة لها.

وكان أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.

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مقر النهضة حركة الاخوان الرئيس التونسي قيس سعيد

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