"1000 باحث من دول العالم" ضيوف مصر لمناقشة علوم المحيطات

استعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الآليات التى تم اتخاذها بشأن "المؤتمر الدولى الأفريقي لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة: الوضع الحالي والتحديات والفرص"، والذى ينظمه المعهد خلال شهر ديسمبر 2021، بمشاركة أكثر من 1000 باحث من كافة دول العالم؛ لمناقشة آليات التعاون فى إطار البرامج التنفيذية لعلوم البحار طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة حتى 2030.





وذلك فى إطار إعلان الأمم المتحدة عن العقد الدولي لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة (2021-2030) لتعبئة جهود المجتمع العلمي، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني حول برنامج مشترك للبحوث والابتكار التكنولوجي،





ويندرج تحت مظلة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات العديد من البرامج، منها، علم المحيطات، تنمية القدرات، تسونامي، النظام العالمي لرصد المحيطات، اللجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية البحرية، البيانات الدولية لعلوم المحيطات وتبادل المعلومات، قانون البحار، المحيط والكربون، الإدارة البحرية، برامج أخرى مثل المد الأحمر، رسم خرائط للمحيط، ونظام مراقبة مستوى سطح البحر.

