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الرئيس السيسى يستعرض تطوير شركة النصر للسيارات بالشراكة مع الخبرة الصينية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وتم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشيًا مع التوجه العالمي المتنامي نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلًا عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.

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