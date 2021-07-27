موعد مباراة المكسيك ضد كندا في نصف نهائي الكأس الذهبية

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موعد مباراة المكسيك ضد كندا في نصف نهائي الكأس الذهبية
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:30 م
غدير أحمد
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يستعد منتخب المكسيك لمواجهة نظيره منتخب كنذا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية.
وتأهل منتخب كندا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكأس الذهبية، عقب الفوز على كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء في ربع النهائي.
بينما تأهل منتخب المكسيك إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، عقب الفوز على الهندوراس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور ربع النهائي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.
وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس، بنقل مباريات الكأس الذهبية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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