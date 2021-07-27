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موعد مباراة المكسيك ضد كندا في نصف نهائي الكأس الذهبية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد منتخب المكسيك لمواجهة نظيره منتخب كنذا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية.

وتأهل منتخب كندا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكأس الذهبية، عقب الفوز على كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء في ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب المكسيك إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، عقب الفوز على الهندوراس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس، بنقل مباريات الكأس الذهبية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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