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طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق إلى التدريبات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وجاهزية محمد محمود للمشاركة مع الفريق.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال ١٠ أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن سليمان أجرى أشعة رنين مؤخرًا وحالته مطمئنة إلى حد كبير، بعدما كشفت الأشعة عن التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق الأخيرة.

ويخضع سليمان للمرحلة المتوسطة والأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وفيما يتعلق بحالة محمد محمود، قال رئيس الجهاز الطبي، إن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية وهو جاهز من الناحية الطبية بعد اكتمال شفائه.

وغاب محمد محمود عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي ووفقًا لتصريحات أبو عبلة أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية.

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كره القدم عودة نجم الفريق إلى التدريبات طبيب الأهلي ابو عبلة

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