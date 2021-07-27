"أتمني أن تحبه".. بهذه الطريقه يروج راغب علامة لكليبه الجديد

نشر النجم راغب علامة البوستر الرسمي لكليب فورًا غرام، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "راغب" علي الصورة قائلًا:"يتم طرحها رسميًا علي جميع النصات أتمني أن تحبه بقدر ما أحبه".



وفي سياق آخر، احتفل راغب علامة مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 59، بحضور العديد من نجوم الفن وزوجته السيدة جيهان علامة، وكان من بين هؤلاء الحاضرين: إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيللي كريم، بوسي شلبي، ليلى علوي، هالة صدقي، والمنتج جمال العدل وآخرون.