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بفستان أبيض أنيق.. أصالة توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة أصالة رسالة لجمهورها، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أصالة قائله: "أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب.. أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّي أطرافها ".

وأخر أعمال أصالة نصري،أغنيتها "بنحبك"، الموجهة إلى أهل مصر المحروسة، وطرحتها في 24 يونيو الماضي عبر قناتها على "يوتيوب"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمر صلاح.

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