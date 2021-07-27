ريال مدريد يصرف النظر عن بديل فاران

ذكرت وسائل إعلام إيطالية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع بديل لنجم الفريق الفرنسي رافائيل فاران الذي أصبح على أعتاب مانشستر يونايتد الإنجليزي.









وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ريال مدريد لم يتفاوض مع الإسباني باو تاوريس نجم فيارلمي الإسباني أو الفرنسي جوليس كوندي نجم أشبيلية الإسباني في ظل الوضع المالي المعقد للملكي.









وأوضح فابريزيو رومانو أن المسئولين في ريال مدريد سعداء بالخيارات الحالية في الدفاع لذلك فإنهم لا يفكرون في الوقت الحالي بالتعاقد مع مدافع جديد على الرغم من رحيل راموس أيضاً.









وعلى نفس الجانب، أفاد الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز أن ريال مدريد سيدخل الموسم الجديد بوجود كلا من ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وناتشو والثنائي الشاب تشوست أو جيلا بينما من المتوقع رحيل فاييخو.