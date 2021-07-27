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ريال مدريد يصرف النظر عن بديل فاران
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:59 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع بديل لنجم الفريق الفرنسي رافائيل فاران الذي أصبح على أعتاب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ريال مدريد لم يتفاوض مع الإسباني باو تاوريس نجم فيارلمي الإسباني أو الفرنسي جوليس كوندي نجم أشبيلية الإسباني في ظل الوضع المالي المعقد للملكي.
وأوضح فابريزيو رومانو أن المسئولين في ريال مدريد سعداء بالخيارات الحالية في الدفاع لذلك فإنهم لا يفكرون في الوقت الحالي بالتعاقد مع مدافع جديد على الرغم من رحيل راموس أيضاً.
وعلى نفس الجانب، أفاد الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز أن ريال مدريد سيدخل الموسم الجديد بوجود كلا من ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وناتشو والثنائي الشاب تشوست أو جيلا بينما من المتوقع رحيل فاييخو.
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