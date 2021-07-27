Advertisements

عكاشة: موقف تركيا من تونس محاولة لصب الزيت على النار (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كل زعماء العالم يتعاملون مع الموقف في تونس بحرص شديد، لكن الجانب التركي بتحركاته، عبر إطلاق نفس الشعارات والأكاذيب الإخوانية، ضد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ووصفها بالانقلاب على الدستور يقدم على أمر بالغ الخطورة، ويعلن انحيازه إلى حركة النهضة الإخوانيي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التصريحات التركية محاولة لصب الزيت على النار، لكن القيادة السياسية التونسية سوف تتعامل مع الوضع بكل حيطة وحذر، مضيفًا أن موقف تركيا واضح ومتكرر في مختلف المواقف التي سبق وتدخلت فيها.

وأردف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تونس وليبيا والمجتمع الدولي لن يسمحوا لتركيا بالتدخل في الشئون الخاصة للدول، مشيرًا إلى أن التصريحات التركية محاولة لتزيين وترميم الحالة النفسية لجماعة الإخوان من خلال هذا النوع من التصريحات الصاخبة وذات الإيقاع العالي.

وتابع أن تصريحات حركة النهضة ووصفها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب هو تصرف يعبر عن حالة عدم الاتزان التي يعاني منها، ويحاول أن يسير في كافة الاتجاهات في وقت واحد، وتوصيف الأمر بالانقلاب يعتبر سخيف وعلى العكس اعترفت الكيانات الدولية بأن ما حدث ليس انقلابًا لأن رئيس تونس وصل إلى الحكم عبر انتخابات شرعية تعطيه الحق في اتخاذ ما يحفظ وطنه ويحمي مصالح المواطنين.

وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن حركة النهضة التونسي كان رافضًا للحوار مع الرئيس طوال الفترات السابقة، وهذا ما يقوي موقف قيس سعيد، مضيفًا أن الرئيس التونسي رجل هادئ وكان يريد معالجة الأمور لكن كل الطرق كانت مغلقة في وجهه.

وتوقع أن الإخوان في تونس سيحاولون طرح الموضوع دوليا لخلق نوع من الحوار مع الرئيس، مضيفًا أن الشعب التونسي يرفض تماما عودة النهضة مرة أخرى، وقد حان الوقت لترتيب المشهد التونسي لأنه يوجد عوار دستوري وهو الذي تسبب في خلل خلال الفترة السابقة.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الشعب التونسي سيكون ظهيرا قويا للرئيس الوطني الذي يريد الخير لتونس والتونسيين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والعربي يؤيد قيس سعيد للتغلب على الصعوبات التي تواجهه في الانهيار الاقتصادي الذي يضرب البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات تونس قرارات الرئيس قيس سعيد قرارات الرئيس التونسي حركة الاخوان الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

السر وراء تواجد حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بعد حفل زفافه

منذ ساعة و 12 دقيقة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: مصر والسودان ترفضان اتجاه إثيوبيا لسياسة الأمر الواقع

أحمد موسى: زيارة الرئيس التونسي لمصر ضربة قاسمة للجماعة الإرهابية (فيديو)

عكاشة يكشف الرسائل المهمة في حديث الرئيس السيسي ونظيره التونسي بقمة اليوم

الباز: تصريحات الرئيس التونسي تؤكد أننا على الطريق الصحيح

الرئيس التونسي قيس سعيد يصف تنظيم الإخوان بالوباء السياسي (فيديو)

محاكمة 60 نائبًا تونسيًا معظمهم من الإرهابية لتورطهم في قضايا فساد (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان