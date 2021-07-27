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"الزراعة" تكشف تفاصيل التعاون المشترك مع جنوب السودان لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة، التفاصيل المتعلقة بلقاء الدكتور السيد القصير وزير الزراعة بوزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدولتين.

وقال "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن للقاء تطرق إلى مناقشة آليات الاستفادة والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني.

وأضاف أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير المنطقة الزراعية في جنوب السودان، بالإضافة إلى رفع القدرات المتعلقة بالأمصال واللقاحات البيطرية وتنمية رؤوس الماشية.

وأكد على الجهود المبذولة من كلا الطرفين في سبيل تطوير مجال الإنتاج الداجني وتطوير الثروة السمكية في جنوب السودان خاصة لقدرات مصر المتميزة في مجال الثروة السمكية.


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