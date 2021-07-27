عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

تعقد إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب مباراة أسوان القادمة بالدوري العام.





ومن المقرر أن تشهد الجلسة حسم ملف رحيل اللاعب بعد أن تلقى عدة عروض خليجية وأوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.





وحسب مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، فإن اللاعب المالي يرغب في الإحتراف الأوروبي بعد أن تلقى عرضا من جالاتا سراي التركي بقيمة 4 مليون ونصف المليون دولار.









وأضاف، أن إدارة الأهلي وافقت مبدئيا على عرض العين الإماراتي الذي يتخطى ال5 مليون دولار قابلة للزيادة حال فتح باب المفاوضات مع إدارة الفريق الإماراتي.









وتابع، أن هناك عرض آخر من نيس الفرنسي يصل ل5 مليون دولار ومن المقرر أن يحسم الأمر نهائيا في الجلسة القادمة والمقرر لها نهاية الأسبوع الجاري.









وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهعلى ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



