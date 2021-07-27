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روسيا تقدم إلى الأمم المتحدة مشروع اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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 تقدمت روسيا إلى هيئة الأمم المتحدة بمشروع اتفاقية بشأن مكافحة جرائم الإنترنت والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

وذكر بيان للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الروسي اليوم الثلاثاء أن روسيا قدمت للأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وأضاف البيان أن المشروع يأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات الحديثة في مجال أمن المعلومات الدولي، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، قد شددا خلال اتصال هاتفي، منتصف الشهر الجاري على الحاجة إلى التعاون البناء في مجال الأمن السيبراني.

ومن جانبه، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف:"إن بلاده تسعى لتحويل الأمن السيبراني إلى ساحة للتعاون مع الولايات المتحدة".

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