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توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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اطلع الرئس عبد الفتاح السيسي، على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف لتحقيق السيطرة الكاملة وسرعة احتواء الطوارئ والأزمات في مدة زمنية محدودة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما اطلع الرئيس السيسي، على نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة في محافظة بورسعيد لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في دراسة وتقييم نتائج التجربة الاسترشادية لبلورة أفضل نموذج وطني يقدم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين.

واطلع على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووجه بتوسيع الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

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