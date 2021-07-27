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"بكاء ورقص وحب".. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل صالون زهرة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت منصة شاهد، الإعلان الترويجي الأول لمسلسل صالون زهرة للنجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، وذلك استعدادا لطرحه بدءا من الشهر المقبل.

وظهر في الفيديو مشاهد مليئة بالمشاعر المتقلبة، منها الرقص والبكاء والفرح والرومانسية، وكل ذلك داخل صالون زهرة وممنوع دخول الرجال، وهذا هو شعار العمل.

واحتفل فريق عمل مسلسل "​صالون زهرة​" بإنتهاء تصويره، ونشر المخرج اللبناني ​جو بو عيد​ صورة لفريق العمل، وعلّق :"فركش، أشارككم هذه الصورة مع الكثير من الأحاسيس".

وظهر في الصورة جو بو عيد، ​نادين نسيب نجيم​، ​معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​زينة مكي​ وغيرهم.

ومن المقرر أن يسلِّط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت، وضرر يلحق بصالون تجميلي، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد، من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد.

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