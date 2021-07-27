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شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:2) درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حار رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية من شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء
شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

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