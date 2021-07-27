Advertisements

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الثلاثاء دخول وخروج 26 سفينة حاويات وبضائع خلال عمليات التداول اليومية.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق سجل دخول 5 سفن للحاويات وخروج 4 سفن بينما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

وشهد ميناء غرب دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

واستقبل ميناء غرب دخول سفينة بنمية لشحن 9500 طن صودا كاوية من الميناء فيما استقبل سفينة ترفع علم كومورس وذلك لتفريغ 6350 طن رخام بالميناء كما استقبل سفينة ترفع علم توجو وذلك لتفريغ 2700 رأس ماشية بالميناء.

وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات والشحن والتفريغ على الأرصفة.

أخبار تهمك

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

السر وراء تواجد حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بعد حفل زفافه

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان