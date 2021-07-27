تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد





أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الثلاثاء دخول وخروج 26 سفينة حاويات وبضائع خلال عمليات التداول اليومية.





وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق سجل دخول 5 سفن للحاويات وخروج 4 سفن بينما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.





وشهد ميناء غرب دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.





واستقبل ميناء غرب دخول سفينة بنمية لشحن 9500 طن صودا كاوية من الميناء فيما استقبل سفينة ترفع علم كومورس وذلك لتفريغ 6350 طن رخام بالميناء كما استقبل سفينة ترفع علم توجو وذلك لتفريغ 2700 رأس ماشية بالميناء.





وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات والشحن والتفريغ على الأرصفة.