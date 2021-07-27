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وكيل وزارة الصحة بالفيوم: لدينا 5 ألاف عيادة خاصة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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قال الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، لبوابة الفجر الألكترونية" لدينا بالمحافظة 5 ألاف عيادة خاصة، المرور عليهم يحتاج الى فريق طبى كبير، لكن إدارة العلاج الحر منظمين عملهم من خلال جدول مرور اسبوعى للمرور على المستشفيات الخاصة بجميع مراكز الفيوم، وبناءا على أى سلبيات متواجدة بالمراكز يتم عمل انظار فى المرحلة الأولى وفى حالة تكرار المخالفة يتم عمل غلق للمنشأة، وايضا معامل التحاليل ومراكز الغسيل الكلوى ومراكز العلاج الطبيعى يتم المرور عليها والتأكد من التراخيص واستيفاء الأوراق الخاصة بها.

وأضاف انه يتم الأن تنظيم زيارات ومراجعات وتفتيش على هذه العيادات للتأكد من التزامهم بالإجراءات الإحترازية والأشتراطات العامة لأفتتاح العيادات الخاصة وممارسة مهنة الطب.

وحذر وكيل وزارة الصحة، أى مواطن تسول له نفسه من علاج المواطنيين، وأفتتاح عيادات وهمية بالمحافظة سواء بالنجوع والقرى.
ويناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين، بأن يستعلم عن الطبيب قبل تعامله معه عن طريق موقع "أستعلام" بأخد اسم الطبيب من على اليافته الخاصة به واستعلم عنه فى موقع نقابة الاطباء حتى لا يكونوا عرضة للكشف عليهم من أى منتحل صفه وتعريض حياتهم للخطر.


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