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في ذكرى وفاته.. تعرف على حياة رشدي أباظة بعيدًا عن الفن.. والمقربين له من الوسط الفني

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير رشدي أباظة، فتى الشاشة المدلل الذي استحق وبجدارة لقب "دنجوان السينما المصرية".

كان رشدي أباظة، رجلًا بيتوتيًا جدًا يقضي أمتع وأسعد أوقاته بالبيت ولا يحب السهر أو التواجد وسط تجمعات، كما كان يحدث وقتها بل كان يفضل سهرة مع بسطاء أو تلبية دعوة عامل بسيط له على "كوارع وعكاوي ولحمة راس" على السهر مع الفنانين.

و قمة انطلاقه عندما يذهب لمنطقة سقارة بالهرم لممارسة رياضة الخيل ومشاركة الخيالة متعة هذه الرياضة وفيما عدا ذلك كان يعشق البقاء في المنزل مع زوجته وابنته ويحب قضاء وقته في أرضه التي يملكها وهو جالس على الأرض مستمتعًا بشي اللحوم.

كان "رشدي" أقرب أصدقائه أحمد رمزي، وأحمد بدرخان، ونادية لطفي، ولكن في نفس الوقت كان له أصدقاء من خارج الوسط الفني.

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