القومي للبحوث: الـ10 تحورات الجديدة لفيروس كورونا موجودة في مصر

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن فيروس كورونا شهد طفرات كبيرة جدًا خلال الفترة الاخيرة منها أربع تحورات شديدة الخطورة مثل سلالة ألفا ودلتا.



وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا أصبحت فاعليتها أقل مع السلالات الجديدة، وبعض اللقاحات أصبحت ضعيفة تمامًا أمام الفيروس.



ولفتت إلى أن هناك تحورات عديدة في مصر، ولكنها في مناطق بسيطة وبشكل محدود، ولذلك لن تؤثر على اللقاحات الموجودة، معقبًا: " الـ10 تحورات اللي ظهرت في العالم موجودة في مصر".

