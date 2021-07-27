القومي للبحوث يفجر مفاجأة حول توقيت انتهاء جائحة كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن سرعة انتشار فيروس كورونا فاجئ الجميع، وهو فيروس خاص جدًا في سلوكه وسرعة انتشاره.



وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا كان جديدًا على العالم، وسرعة أنتشاره كان بسبب عدم وجود ذاكره مناعية للجسم ضد هذا الفيروس، مضيفًا ان كورونا سيكون فيروس تنفسي عادي مثله مثل الانفلونزا في المستقبل.



وتوقع رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، أن يتحول فيروس كورونا لفيروس عادي مثله مثل الكثير من الفيروسات خلال عام ونصف أو عامين.

