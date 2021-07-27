Advertisements

القومي للبحوث يفجر مفاجأة حول توقيت انتهاء جائحة كورونا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن سرعة انتشار فيروس كورونا فاجئ الجميع، وهو فيروس خاص جدًا في سلوكه وسرعة انتشاره.

وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا كان جديدًا على العالم، وسرعة أنتشاره كان بسبب عدم وجود ذاكره مناعية للجسم ضد هذا الفيروس، مضيفًا ان كورونا سيكون فيروس تنفسي عادي مثله مثل الانفلونزا في المستقبل.

وتوقع رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، أن يتحول فيروس كورونا لفيروس عادي مثله مثل الكثير من الفيروسات خلال عام ونصف أو عامين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا انتشار كورونا الحوادث الحاجة إلى المال

أخبار تهمك

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

السر وراء تواجد حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بعد حفل زفافه

منذ ساعة و 12 دقيقة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا

وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا المنتشر (فيديو)

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن علاج فيروس كورونا

"القومي للبحوث" يعلن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا

فيروس الكورونا يؤسس لعلم فيروسات ومناعة ووباء جديد.. هل تواجه البشرية المجهول؟ (حوار 2)

"القومي للبحوث" يكشف أخر تطورات لقاح كورونا المنتظر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان