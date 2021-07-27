كيف يُنقص مريض السمنة وزنه دون حرمان؟.. خبيرة تغذية تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة قد يتعرض للتنمر بصورة كبيرة، بسبب عدم القدرة على الحركة بشكل جيد.



وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة الذي يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية أو من مشكلة في عملية الحرق يأخذ بعض الوقت لخفض وزنه.



وأشارت إلى أن خفض الوزن قد يزيل مرض السكر، والضغط المرتفع، مشددة على ضرورة تغيير السلوكيات السلبية مثل السهر ليلًا، او تناول الوجبات السريعة بشكل كبير، مضيفة أن تثبيت الوزن أمر مهم جدًا بعد خفض الوزن، لأن عدم تثبيت الوزن قد يؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرة، مشددة على ضرورة العمل على تصغير المعدة، من خلال تناول كميات محدودة من الطعام، وشرب مياه كثيرة، وتناول السلطة الخضراء.





شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة استبدال المياه الغاذية بالمياه والعصائر الفريش، وعدم تناول الوجبات الشريعة، للحفاظ على الوزن المثالي، مشيرة إلى أن مريض السمنة الشاب عليه أن يتخلص من مرض السمنة، حتى لا يعاني من الكثير من الأمراض في المستقبل، خاصة وأن الحركة تقل مع تقدم العمر، وبالتالي نسبة زيادة الوزن أكبر.



وأشار إلى أن مريض السمنة يستطيع خفض وزنه دون الحرمان من أي نوع من الطعام، ولكن من خلال تنظيم توقيت تناول الطعام، وتقليل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، من خلال تناول الأعشاب التي تقلل الشهية.

