Advertisements

كيف يُنقص مريض السمنة وزنه دون حرمان؟.. خبيرة تغذية تجيب (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة قد يتعرض للتنمر بصورة كبيرة، بسبب عدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة الذي يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية أو من مشكلة في عملية الحرق يأخذ بعض الوقت لخفض وزنه.

وأشارت إلى أن خفض الوزن قد يزيل مرض السكر، والضغط المرتفع، مشددة على ضرورة تغيير السلوكيات السلبية مثل السهر ليلًا، او تناول الوجبات السريعة بشكل كبير، مضيفة أن تثبيت الوزن أمر مهم جدًا بعد خفض الوزن، لأن عدم تثبيت الوزن قد يؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرة، مشددة على ضرورة العمل على تصغير المعدة، من خلال تناول كميات محدودة من الطعام، وشرب مياه كثيرة، وتناول السلطة الخضراء.


شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة استبدال المياه الغاذية بالمياه والعصائر الفريش، وعدم تناول الوجبات الشريعة، للحفاظ على الوزن المثالي، مشيرة إلى أن مريض السمنة الشاب عليه أن يتخلص من مرض السمنة، حتى لا يعاني من الكثير من الأمراض في المستقبل، خاصة وأن الحركة تقل مع تقدم العمر، وبالتالي نسبة زيادة الوزن أكبر.

وأشار إلى أن مريض السمنة يستطيع خفض وزنه دون الحرمان من أي نوع من الطعام، ولكن من خلال تنظيم توقيت تناول الطعام، وتقليل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، من خلال تناول الأعشاب التي تقلل الشهية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر انقاص الوزن الفصل التشريعى الثانى الفجر السمنة

أخبار تهمك

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُخطط للتعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

السر وراء تواجد حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بعد حفل زفافه

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة لا تؤدي إلى زيادة الوزن

خبيرة تغذية: "مريض السمنة ممكن ياكل محشي وينخفض وزنه"

خبيرة تغذية تكشف عن طرق رفع الجهاز المناعي لمواجهة كورونا

خبيرة تغذية: تناول الطعام ليلاً من أسوأ الأشياء المؤدية للسمنة

خبيرة تغذية: السمنة أحد أسباب النوم المتقطع (فيديو)

خبيرة تغذية: تناول الطعام خلال الساعات النهارية لا يزيد الوزن (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان