خلال أيام.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة حول السد الإثيوبي (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزير الري الإثيوبي يدعي أن سد النهضة سيحمي السودان من الفيضان وهو على خلاف الحقيقة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأمطار تشتد خلال هذه الفترة وفي شهر أغسطس المقبل وممكن أن تصل لمليار متر مكعب يوميا ستمر كلها على السودان.



وتابع أنه لا علاقة بين الفيضانات التي تحدث في النيل الأبيض ومثيله الأزرق أو نهر عطبرة مشيرا إلى أن التخزين في سد النهضة متوقف على استكمال الأعمال الهندسية.



وأوضح شراقي أن السد الإثيوبي يحتجز ما يقرب من 8 مليار ونصف متر مكعب حاليا، مؤكدا أن ما يظهر من خرسانة طرية سيؤدي إلى انجراف للخرسانة في جسم السد خلال الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن يجرف الفيضان أجزاء من جسم السد التي تظهر عبر صور وخرائط الأقمار الصناعية لعدم اكتمال البناء.



ونوه بأن الانجراف سيؤدي إلى تهدم الجزء العلوي من السد واندفاع جزء من مياه بحيرة السد وسيمر إلى مصر والسودان.

