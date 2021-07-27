اليوم.. حفل زفاف هاجر أحمد على رجل الأعمال أحمد الحداد

تحتفل اليوم الثلاثاء الفنانة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.



ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في فندق كيمبسنكي بالتجمع الخامس، حيث وجهت "أحمد" الدعوة لعدد من الفنانين.



واحتفلت هاجر أحمد في 8 يوليو، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، بمسجد الشرطة.



كان أحدث أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل «أحسن أب» الذي عرض في رمضان الماضي، ولعب بطولته على ربيع.

